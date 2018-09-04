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04 Eylül 2018 15:26

Ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Karaman’da ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu

04 Eylül 2018 15:26

Yangından yaralı olarak kurtulan 2 keçi ise sahibi tarafından kesildi.


Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çavuşpınar köyü Tutlutepe mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünüvar’a ait olduğu öğrenilen ve içinde 50’ye yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu tahtadan yapma ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda ahırı sardığını gören vatandaşlar hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sırasında ahırda bulunan 50’ye yakın küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Alevlerden kaçarak kurtulan yaralı 2 keçi ise sahibi tarafından telef olmaması için kesildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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