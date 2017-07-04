AK Parti Karaman İl Başkanı Ünlü, kongre sürecini değerlendirdi

Kongre süreciyle ilgili açıklama yapan İl Başkanı Ünlü, “Kongreler partimiz için yenilenme, tazelenme ve yeni ufuklara yelken açma dönemidir. Özellikle bu kongrelerin amacı 2019 seçimlerine partimizi hazırlayacak kadroları kurup daha fazla çalışıp daha fazla halka temas edip sonuca ulaşmaktır. Bizim partimizin her zamanki kuruluş amacı birinci olmaktır ama bu sefer birinci olmanın ötesinde yüzde 50 artı biri kazanacak bir hedefimiz olması lazım ki hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olalım. Onun için yüzde 50 artı biri kazanacak güçlü teşkilatları kurup biz yolumuza devam edeceğiz. Karaman’a baktığımız zaman özellikle son iki seçimde, bizim partimiz yüzde 64-65 civarında bir potansiyele ulaşmış durumda. Bunu da 3 kişiden 2’sinin oyu gibi düşünebiliriz. Bu oy oranını nasıl yükseltebiliriz bunun hesaplarını yapacağız ve buna göre hareket edeceğiz. AK Parti bundan önceki 5 kongre döneminde olduğu gibi bu süreçten de güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek ve 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyecek güçlü teşkilatlarını oluşturarak, birlik ve beraberliğini artırmış bir şekilde çıkacaktır. AK Parti Karaman teşkilatları olarak, bu kutlu yolda durmadan, yorulmadan 2023 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.