AK Parti Karaman teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk; “Yıkmaktan bahsediyorlar, geriye gidişten bahsediyorlar. Onun için, referandumla elde ettiğimiz bu sistemin, bu modelin, bu ülkeye daha çok hizmet edebilmesi için, mutlaka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı işin başına güçlü bir şekilde taşımamız gerekiyor” dedi.

AK Parti Karaman İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. AK Parti Karaman İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Bayramlaşma Programına AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un yanı sıra, AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti Karaman Milletvekili adayları, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanları ile partililer katıldı. Bayramlaşma programında bir konuşma yapan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bayramların toplumların kaynaşmaları, birlik ve dirliğin muhafazası için önemli günler olduğunu söyledi ve bütün teşkilat mensuplarının bayramını kutladı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Partililerin seçim çalışmaları sırasında saldırıya uğramaları ile ilgili de konuşan Milletvekili Recep Konuk, “Büyük Türkiye mücadelesinde birçok dava arkadaşımız canları pahasına kutlu davamızın bayraktarlığını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız beyin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız ile birlikte 1 arkadaşımız Suruç’ta şehit oldular. Arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine taziyelerimizi iletiyorum, başımız sağolsun. Bu kutlu mücadele devam edecektir. Bu yol Büyük Türkiye yoludur, tam bağımsız Türkiye yoludur, sınırlarını muhafaza etmiş, kendisi kalkınmış, mazlumlara da kol kanat germiş Türkiye’nin yoludur, medeniyet merkezi Türkiye’nin yoludur” dedi. Konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak seçimlere de değinen Milletvekili Konuk, 24 Haziran’da verilecek bir oyun sadece bir oydan ibaret olmadığını, verilecek her oyun Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılını belirleyeceğini ifade etti.

“Yönetim boşluğu olmayacak”

“Önümüzdeki beş yılda Türkiye nasıl yönetilecek ve kim yönetecek sorularının cevabı vereceğiniz oylarla belirlenecek” diyen Milletvekili Recep Konuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki seçime, oylarımız ile yürütmenin başı Cumhurbaşkanımız ile Mecliste yasama faaliyetini yürütecek milletimizi ve hemşehrilerini Ankara’da temsil edecek milletvekillerini belirleyeceğiz. Bir açıdan rahatız çünkü seçimlerden sonra koalisyon pazarlıkları olmayacak. Hükümet kuruldu-kurulmadı kaygısı yaşanmayacak. Yönetim boşluğu olmayacak. Sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı hükümet kurarken ilkelerinden, seçim meydanlarında verdiği sözlerden taviz vermek mecburiyetinde kalmayacak. Hükümetin Mecliste oylanması gibi bir uygulama artık olmayacağı için seçilen Cumhurbaşkanı birlikte çalışacağı Bakanları seçerken parti içi dengeler, bölge dengesi gibi siyasetin gerçeği ile işin gereği arasına sıkışmayacak. İşin ve işinin ehli bir hükümetle Türkiye’yi 5 sene idare edecek. Yeni sistemin hükümet yani icrasının özeti kısaca budur. Yeni sistemin bir özelliği daha var belki de en önemli özelliği bu. Bu seçimde milletimiz ilk defa hükümeti kimin kuracağını, Türkiye’yi kimin yöneteceğini doğrudan belirleyecek. O nedenle hepimiz, tüm hemşehrilerim oy verirken Türkiye’yi 5 yıl sırtlayacak bir lider seçeceğini unutmayacak. Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak zorunda. Siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlü olmak istikbalimiz açısından hayati önemdedir. Ekonomik olarak daha büyük daha güçlü Türkiye bir şartla olur. Karaman güçlenirse Türkiye güçlenir. Karaman büyürse Türkiye büyür. Karaman daha çok üretecek, Karaman’ın tarımda, sanayide, madencilikte, turizmde hiçbir kaynağı atıl kalmayacak, Karamanlı daha çok üretip daha çok ihracat yapacak ki Türkiye güçlenecek, Karamanlı zenginleşecek. Karaman’ın ekonomisini büyüteceğiz, tüm Anadolu’nun ekonomisini büyüteceğiz ki Türkiye daha güçlü olacak. Bu üçlü bir sacayağı bu sacayağının belki de en önemli ayağı siyasettir.”

“Siyaset devletle millet arasında köprüdür”

Milletin 24 Haziran’da önümüzdeki 5 yıl için yetkiyi kendisine makam hedefi belirlemiş ancak Türkiye’ye gelecek hedefi çizememiş siyasetçilere değil, Türkiye’yi ayağa kaldıran ve 2023, 2053 hedeflerine koşturan lidere vereceğini ifade eden Milletvekili Konuk, “Bütün hemşehrilerim kendilerine şu soruları sorsun, gerektiğinde milleti için göğsünü kim siper eder? Türkiye’nin huzuruna kast edildiğinde huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin huzurunu bozmaya kim cesaret edebilir? Daha güçlü, daha kudretli, daha zengin Türkiye iddiasından kim asla geri adım atmaz? Söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye iddiasını duruşuyla, kararlılığıyla kim taşıyabilir? Korkuyu korkutmuş, günü kurtaracak değil yarınları kuracak 2023, 2053 gibi hedeflere ülkemizi kim taşıyabilir? Sorular yani kriterler net, cevap belli. Benim tercihinizi yaparken sizden ricam şudur, siyaseti laf üstüne laf söylemek için değil taş üstüne taş koymak için yapanları desteksiz bırakmayın. Ben siyasetçiyi bir köprüye benzetiyorum. O köprü sağlamsa hem daha çok yük taşır, hem de Ankara ile Karaman arasında akışı hızlandırır. Burada öncelik de şudur, o köprüyü siyasetçi hep açık tutacak. Ben öyle yaptım öyle yapmaya çalıştım. Siyasetçi devletle millet arasında köprüdür. O köprünün işlevi aslında devletin imkanları ile milletin taleplerini, ihtiyaçlarını buluşturmaktır. Yani siyasetçi ilinin ihtiyaçlarını bilecek ve devletin imkanlarını milletin, hemşehrilerinin önüne serecek. Ben vekaletinizi taşıdığım 3 sene boyunca Karaman’ın ihtiyaçları ile devletin imkanlarını buluşturmak için bu köprüyü hep açık tuttum. Başta serbest bölge olmak üzere gayret sarf ettiğim onlarca proje Karaman’ın ihtiyaçları ile devletin imkanlarını buluşturma iradesinin sonucudur. Önümüzdeki seçimde de sizden ricam köprü olabilecek ve köprüyü açık tutacak arkadaşlarımızı desteksiz bırakmamanızdır. Ben bayrağı önümüzdeki dönemde taşıyacak 3 arkadaşımıza da kefilim. Onlara güçlü bir destek verin ki köprünün ayakları daha sağlam olsun daha çok yük taşıyabilsin” şeklinde konuştu.

“Oylarımızla kazanımlarımızın yok edilmesini önlemiş olacağız”

“Adamlar ilan etti, eski sisteme döneceğiz, diyorlar. O büyük kazanımı bırakın yıkacaklarını, özellikle sistemle ilgili yapacakları değişiklik, bizi yıllarca geriye tekrar götürmüş olacak” şeklinde konuşmasını sürdüren AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, “Yıkmaktan bahsediyorlar, geriye gidişten bahsediyorlar. Onun için, referandumla elde ettiğimiz bu sistemin, bu modelin, bu ülkeye daha çok hizmet edebilmesi için, mutlaka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı işin başına güçlü bir şekilde taşımamız gerekiyor. Böylece oylarımızla geriye gidişe fırsat vermemiş olacağız, oylarımızla kazanımlarımızın yok edilmesini önlemiş olacağız. Bununla birlikte güçlü bir yönetime, güçlü bir yasamaya ihtiyacımız var, yasama organını da güçlendirmemiz lazım. Şimdi Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçerek siyasetine bulaşmış vesayet kırıntılarını da silkeliyor, son ağırlıklarından da kurtuluyor. Siyaset kurumunun son ağırlıkları da üstünden atması, ekonomisini daha da güçlendirecek, askeri gücünü katlayarak arttıracak, savunma sanayinde dışa bağımlılığını sıfırlayacak Türkiye demektir. Kendi ajandasını uygulayan Türkiye demektir. İçeriden dışarıdan yükselen feryatların sebebi budur. İçeriden dışarıdan kurgulanan oyunların nedeni budur. Bu ihanet odaklarının telaşının sebebi Türkiye’nin 24 Haziran’da bir eşiği aşarak ekonomisiyle, askeri kabiliyetiyle, güçlü siyasetiyle dünyada güç yarışında öne fırlayacak olmasındandır. Karar sizin, karar hemşehrilerimizin. Daha güçlü, daha büyük, daha kudretli Türkiye mücadelemizde en büyük güvencemiz hemşehrilerimiz ve milletimizdir. Bu mücadelede Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, Meclis’te AK Parti’ye vereceğiniz her oy gücümüze güç katacaktır” dedi.