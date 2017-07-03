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03 Temmuz 2017 16:21

Alparslan Türkeş Bulvarında asfaltlama çalışması

Karaman Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı yenileme çalışmalarında son düzenlemeler yapılıyor.

Alparslan Türkeş Bulvarında asfaltlama çalışması

03 Temmuz 2017 16:21


Çalışmalar kapsamında alt yapısı tamamen yenilenen bulvar üzerinde aydınlatma sistemleri, orta refüj ve kenar kaldırımlar yenilenerek daha modern bir hale geldi. Diğer yandan bulvar üzerine ikinci kat asfalt serimi yapılıyor. Alparslan Türkeş Bulvarı, refüjdeki peyzaj düzenlemelerinin de tamamlanmasının ardından daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Şehrin en önemli bulvarlarından birisi olan Alparslan Türkeş Bulvarındaki çalışmalarımızın sonuna geldik. Bir süre önce trafiğe açtığımız bulvar üzerinde son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Alparslan Türkeş Bulvarındaki çalışmalarımızın bir kaç gün içerisinde tamamen bitmiş olacak. Alt ve üst yapısıyla son derece modern bir görünüme kavuşacak” dedi.




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