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19 Kasım 2017 18:57

Amatör maçta arbede

Karaman’da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı sonunda polis ile ev sahibi takımın taraftarları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Amatör maçta arbede

19 Kasım 2017 18:57

Yaşanan arbedede 1’i polis 2 kişi yaralanırken, çok sayıda taraftar da biber gazından etkilendi.


Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Karaman Belediyespor, Kemal Kaynaş Stadyumu’nda Sarayönü Belediyespor’u konuk etti. Karaman Belediyespor, maçın ilk yarısında kendi defans oyuncusunun hatalı geri pasıyla 1-0 yenik duruma düştü. Maçın ikinci yarısında ise rakip takım Sarayönü Belediyesporlu oyuncuların kasti olarak kendilerini yere bıraktığını savunan taraftarlar duruma tepki gösterdi. Sakatlıklar nedeniyle 8 dakika uzayan maçın bitiş düdüğüyle de rakip takım oyuncularının sahanın ortasında toplanarak beklemeleri taraftarların tepkisini çekti. Sarayönü Belediyesporlu oyuncuların taraftarların tribünden ayrılmadan soyunma odasına gitmeyeceklerini söylemeleri üzerine, polis taraftarlardan tribünleri boşaltmalarını istedi. Buna tepki gösteren taraftarlarla polis arasında kısa süreli itiş kakış yaşandı. Taraftarların tribünleri boşalttığı esnada iddiaya göre bir polis memurunun bir taraftarın kafasına cop vurmasıyla arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 1’i polis 2 kişi darp sonucu yaralanırken, çok sayıda taraftar da polisin sıktığı biber gazından etkilendi. Yaralı polis memuru ile taraftar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, biber gazından etkilenen taraftarlara da ambulansta müdahale edildi. Taraftarların stadyum önünden ayrılmasıyla yaşanan olaylar biterken, rakip takımın oyuncuları da polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında stadyumdan ayrıldı.


Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.




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