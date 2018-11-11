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Anız yangını elma ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

Karaman’da anız yangınında alevler elma ağaçlarına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da anız yangınında alevler elma ağaçlarına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, Çeltek Mahallesi Kurtderesi köy yolu üzerinde bir tarlada çıktı. Alınan bilgiye göre, hasadı yapılan mısır tarlasındaki köken ve kuru otlar henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın mahalline gelen itfaiye, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek elma bahçesine doğru ilerleyen alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Elma bahçesinde herhangi bir zarar meydana gelmedi.

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