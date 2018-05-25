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25 Mayıs 2018 12:30

Ayrancılılar iftarda buluştu

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, bu yılda ilçe halkını yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ayrancılılar iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 12:30


Ayrancı Kaymakamlığı ve Ayrancı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği iftar programına ilçe halkının yanı sıra Karaman’dan davetlilerde katıldı. Ayrancı Ortaokulunun bahçesinde hazırlanan iftar sofrasına gelenleri Kaymakam Mustafa Türkcan ve Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı karşıladı. Aniden bastıran yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar alandan ayrılmayarak iftar saatini bekledi. Ezan saatine kadar Kur’an tilaveti dinleyen yaklaşık 2 bin kişi, 6 ayrı noktadan dağıtılan yemeklerden alarak iftar açtı.


Programda konuşan Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu program vesilesi ile bir araya geliyor, hasbihal etme şansı buluyoruz. Ayrıca Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde varsa kırgınlar bu buluşma vesilesi ile yerini tekrardan kaynaşmaya, kardeşliğe bırakıyor. Mevsim itibari ile havaların yağışlı gitmesinden dolayı aslında ileri bir tarihte yapmayı planladığımız iftar programımızı vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine öne aldık. Yağan yağmura rağmen davetimize icabet eden, bu mübarek günde bizimle birlikte iftar açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ayrancı’daki bu birlik ruhu olduğu müddetçe nice Ramazanlar gelecek, nice sofralar kurulacaktır. Hıdırellez üzerine gelen Ramazan ayının hemşehrilerimize çifte bereket, kazanç getirmesini temenni ediyorum. Bugün gurbette olmalarından dolayı aramızda olamayan ancak, gönülleri bizimle birlikte bu alanda olan uzak diyarlardaki tüm hemşehrilerime selam ediyorum’’ dedi.




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