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24 Mayıs 2018 14:49

Bagaja konan mangal kömürü otomobili yakıyordu

Karaman’da fırından alınan mangal kömürü, konulduğu otomobilin bagajında yeniden tutuşarak yanmaya başladı.

Bagaja konan mangal kömürü otomobili yakıyordu

24 Mayıs 2018 14:49

İtfaiye ekipleri çuvalı dışarı çıkartarak aracın alev almasını önledi.


Olay, öğle saatlerinde Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şevket Karakışla’ya ait park halindeki 70 FK 576 plakalı otomobilin bagajından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi, aracın camını kırarak yaptığı kontrolde dumanın bagajdan çıktığını tespit etti. Bagaj kapısı açıldığında ise dumanların çuval içinde yeniden tutuşan mangal kömüründen kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çuvalı dışarı çıkartarak aracın alev almasını önledi. Polisin telefonla ulaştığı otomobilin sahibi Şevket Karakışla, mangal kömürünü yaklaşık 4 saat önce bir fırından sönmüş halde aldığını ve çuval içinde aracına bıraktığını, kömürlerin yeniden tutuşmuş olabileceğini belirtti.




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