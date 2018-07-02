Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 12:12

Bahçeye uçan kamyonetten burnu bile kanamadan kurtuldu

Karaman’da bahçeye uçan kamyonetin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bahçeye uçan kamyonetten burnu bile kanamadan kurtuldu

02 Temmuz 2018 12:12


Kaza, Karaman-Mersin Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman’dan Mersin istikametine gitmekte olan Fetullah A. (46), yönetimindeki 06 BCA 010 plakalı kamyonet, Lale köyünü geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada devrilen kamyonetten vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü Fetullah A.’nın burnu bile kanamadı. Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamadığı gözlenen sürücü Fetullah A., polis aracının yanına diz çökerek bir süre kaza yaptığı kamyoneti izledi. Sürücü daha sonra olay yerine gelen jandarma ekibine kaza hakkında bilgi verdi. Kamyonetin yol kenarından duran demir çöp konteynerine çarparak iki büklüm etmesi ise dikkatlerden kaçmazken, kaza esnasında bahçede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç