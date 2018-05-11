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11 Mayıs 2018 15:30

Başkan Çalışkan, Abbas Mahallesinde incelemelerde bulundu

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Abbas Mahallesini ziyaret ederek mahalle muhtarı Ramazan Bilgiseven ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Çalışkan, Abbas Mahallesinde incelemelerde bulundu

11 Mayıs 2018 15:30


Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, sık sık mahalleleri gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Abbas Mahallesini ziyaret eden Çalışkan, mahalle muhtarı Ramazan Bilgiseven ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalle gezisinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çalışkan, Muhtar Ramazan Bilgiseven’in taleplerini dinleyerek istişarede bulundu. Abbas Mahallesini sokak sokak gezen Çalışkan, yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm mahallelerimiz için kollarımızı sıvadık. Allah’ın izniyle çıktığımız bu yolda gayretimiz ve şehrimizin her köşesinde çalışmalarımızı büyük küçük demeden sürdürüyoruz. Karaman Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Mahallelerde ki sorunları yerinde tespit ediyor, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız Karaman’a hizmet, halkımıza modern bir şehir sunmaktır. Bu bilinçle hareket ederek muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.




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