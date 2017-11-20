Başkan Çalışkan, Balkan üçüncüsü tekvandocuyu kabul etti

Balkan Tekvando Şampiyonasında 67 kiloda üçüncü olan Melda Küçüker’i makamında ağırladı.

Edirne’de yapılan 19. Balkan Tekvando Şampiyonasında Karaman’ı temsilen katılarak 67 kiloda üçüncü olan Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Melda Küçüker Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı ziyaret etti.

Milli sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Son yıllarda ulusal ve uluslararası bir çok turnuvada Karamanlı sporcularımız çeşitli branşlarda önemli başarılara imza atarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Melda kızımız katılmış olduğu 19. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda hem ülkemizi, hem de Karaman’ımızı en iyi şekilde temsil etmiştir. Kendisine bizlere bu gururu yaşattığı için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.