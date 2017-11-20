Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 17:49

Başkan Çalışkan, Balkan üçüncüsü tekvandocuyu kabul etti

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Edirne’de yapılan 19.

Başkan Çalışkan, Balkan üçüncüsü tekvandocuyu kabul etti

20 Kasım 2017 17:49

Balkan Tekvando Şampiyonasında 67 kiloda üçüncü olan Melda Küçüker’i makamında ağırladı.


Edirne’de yapılan 19. Balkan Tekvando Şampiyonasında Karaman’ı temsilen katılarak 67 kiloda üçüncü olan Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Melda Küçüker Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı ziyaret etti.


Milli sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Son yıllarda ulusal ve uluslararası bir çok turnuvada Karamanlı sporcularımız çeşitli branşlarda önemli başarılara imza atarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Melda kızımız katılmış olduğu 19. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda hem ülkemizi, hem de Karaman’ımızı en iyi şekilde temsil etmiştir. Kendisine bizlere bu gururu yaşattığı için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç