Başkan Çalışkan, başarılı sporcuları kabul etti

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında dereceye giren Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Şampiyonada milli takım kadrosuna davet edilen ve 2 altın 3 bronz madalya kazanan Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Karate Takımı'nı Belediye Encümen Salonunda ağırlayan Başkan Çalışkan, “Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.