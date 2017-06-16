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16 Haziran 2017 14:32

Başkan Çalışkan: “Bu yıl tüm musluklardan tatlı su akacak”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bu yıl tüm musluklardan tatlı suyun akacağını söyledi.

Başkan Çalışkan: “Bu yıl tüm musluklardan tatlı su akacak”

16 Haziran 2017 14:32


Karaman için hayati öneme sahip projelerden birisi olan İbrala Barajı İçme Suyu Projesi bu yıl hizmete girecek. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar çalışmaların devam ettiği İbrala Barajı İçme Suyu ve Terfi Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak proje yapım çalışmalarını yürüten yüklenici firma yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Firma yetkilileri çalışmalarda gelinen son durumla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.


Toplantıda konuşan DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, “İbrala Barajı’nın suyu mineral bakımından son derece kaliteli bir su. Terfi Merkezi’ndeki yapım çalışmaları sona geldi” dedi.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, “İçme suyu projesi hizmete girdiğinde; günlük 84 bin metreküp arıtılmış su, şehrin uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak. Geçen yıl hizmete sunmayı planladığımız proje yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeni ile belirli bir süre aksamaya uğradı. Şimdi çalışmalar son derece hızlı ilerliyor. İnşallah Ağustos ayı gibi terfi merkezindeki inşaatlar tamamlanacak. Eylül-Ekim ayında ise Karaman’daki içme suyu şebekelerine arıtılmış daha kaliteli ve sağlıklı su verilecek. Bu yıl Karaman’da tüm musluklardan kaliteli su akacak” dedi.




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