Başkan Çalışkan, gurbetçileri ağırladı

Karaman Belediyesi yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için gelen gurbetçi vatandaşlar için kahvaltı ve şehir turu programı düzenledi. Kale Sosyal Tesislerindeki “Karamanlı Gurbetçilerimizle Kahvaltı” programı Hollanda Karamanlılar Federasyonu (HOKAF)’ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Programda konuşan HOKAF Başkanı Mustafa Duyar, gurbetçi vatandaşları böylesine güzel bir organizasyonda bir araya getirdiği için Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a teşekkür ederek, HOKAF’ın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de, gurbetçi vatandaşların uzun yıllardan beri memleketlerinden ayrı yaşayarak gittikleri yabancı ülkelerde büyük bir azimle dimdik ayakta durup, öz vatanlarına ellerinden gelen katkıyı yaparak bu ülkenin kalkınmasında büyük rol aldıklarını dile getirdi.

“Karaman önümüzdeki süreçte çok farklı bir şehir olacak”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, Karaman’a yapılan yatırımlardan bahsederek, Cumhurbaşkanının 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, Karaman’da da aynı vizyonla bu şehri daha ileriye taşımak için gece, gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çalışkan, “Dünya’ya baktığınızda Karaman’ın çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını görürsünüz. Karaman aynı zamanda geçmişiyle, taşıdığı kimliğiyle, duruşuyla çok farklıdır. 1960’lardan itibaren bugünkü Avrupa’nın gelişiminde siz değerli vatandaşlarımızın alın teri, emeği, bilgi ve düşüncesinin büyük katkısı olmuştur. Biz sizleri hep saygıyla anıyoruz. Karaman’a gelirsek, birkaç yıl içerisinde çok farklı ve tanıyamayacağınız bir şehir olacak. Türk Dünyası Kültür Parkı, Seyir Terasları, Spor Kompleksleri, Lojistik Merkez, Serbest Bölge, Hızlı Tren ve Hava alanı gibi projeler bunların bir başlangıcıdır. Sizlerin de bildiği gibi 2002’de sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu ülkede birçok şey değişti. Kendi benliğimizi bulduk, kalkındık ve bir duruş kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, biz de şehrimizde bu hedeflere ulaşacak altyapıyı oluşturmak adına aynı vizyonla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu hedeflere hep birlikte varacağız. Şehrimize verdiğiniz katma değerden dolayı sizlere teşekkür ediyor, gurbette canla başla verdiğiniz mücadeleden dolayı da gurur duyuyorum" dedi.

Kahvaltının ardından Avrupalı gurbetçiler Karaman Belediyesinin tahsis ettiği belediye otobüsleriyle şehir turu düzenlenerek, hizmete giren yatırımlar ve yapımı devam proje alanları gezdirildi. Programa, Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, HOKAF Başkanı Mustafa Duyar, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve gurbetçi vatandaşlarımız katıldı.