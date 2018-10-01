Başkan Çalışkan: "Her zaman girişimci kadınların yanındayız”

Kadın Muhtar Adaylarını Destekleme Grubu'nun kadın muhtar adayları, Girişimci Kadın Hareketi Projesi kapsamında Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan proje koordinatörü Nurten Kılıç, “Bu projedeki amacımız temizlik ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere yeni kültürel ve sosyal alanlar oluşturarak mahallemizi daha güzel ve daha yaşanılabilir bir hale getirmektir. Kadın girişimciler olarak bizler de yerel yönetim karar mekanizması içerisinde yer alarak, bu şehrin daha da çok gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, Karaman Belediyesinin her zaman girişimci kadınların yanlarında olduğunu belirtti.