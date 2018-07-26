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26 Temmuz 2018 15:11

Başkan Çalışkan: “Karaman kimliğiyle, kültürüyle ve değerleriyle tanınan kadim bir kenttir”

Karaman’a 11 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrenciler Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı ziyaret etti.

Başkan Çalışkan: “Karaman kimliğiyle, kültürüyle ve değerleriyle tanınan kadim bir kenttir”

26 Temmuz 2018 15:11


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan ‘Uluslararası Öğrencilere Türkçe Eğitimi’ protokolü kapsamında 11 farklı ülkeden gelen öğrenciler, KMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) Müdürü Kemal Göz öncülüğünde Başkan Çalışkan’ı ziyaret etti.


Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen ziyarette öğrencilere Karaman’ın önemini ve tarihini anlatan Başkan Çalışkan, “Türkçe’nin başkenti Karamanımız da farklı ülkelerden gelen siz değerli öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Karamanımız günden güne büyüyen kimliğiyle, duruşuyla, kültürüyle ve değerleriyle tanınan kadim bir kenttir. İnşallah şehrimizde bulunduğunuz süre içerisinde güzel anlar yaşarsınız. Hepinize yaşamınız boyunca güzel ve başarılı bir hayat diliyorum” dedi.


Başkan Çalışkan ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretin öncülüğünü yapan KARDİL Müdürü Kemal Göz ise Başkan Çalışkan’a KMÜ Öğretim Görevlisi Tekin Bayrak tarafından tabloya resmedilmiş “Başkan Çalışkan’ın havuza düşen çocuğu kurtardığı fotoğraf karesinden” bir tablo hediye etti.




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