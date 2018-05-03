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03 Mayıs 2018 11:35

Başkan Çalışkan, Karaman muhteşem bir parka kavuşuyor

Karaman’ın en büyük yeşil ve sosyal alan projesi olan Türk Dünyası Kültür Parkı, gece ışıklandırması ve suni göletiyle şimdiden göz kamaştırdı.

Başkan Çalışkan, Karaman muhteşem bir parka kavuşuyor

03 Mayıs 2018 11:35


Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yapımı tamamlanmak üzere olan Türk Dünyası Kültür Parkı’nda incelemelerde bulundu. Gece geç saatlerde parkın gece ışıklandırmasının test edildiği alanları gezen Çalışkan, Türk Dünyası Kültür Parkı’nın Karaman’ın yeni vizyonu olacağını ifade etti.


Parkta büyük küçük her yaştan kesimin faydalanabileceği birçok sosyal donatıların yer aldığını belirten Çalışkan, “Karaman’a çok önemli bir hizmeti daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Dünyası Kültür Parkı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Ufak tefek eksiklikler tamamlanıyor. Büyük küçük her kesime hitap edecek parkta vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği birçok şey düşünüldü. 500 bin metrekarelik devasa parkta; kültür evi-müze, kır lokantası, mescit, suni gölet, asma köprü, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamelyalar, çocuk oyun alanları, WC’ler, lavabolar ve otoparklar bulunuyor. Mevcut yeşil dokuya ek olarak yaklaşık 60 bin metre kare alan üzerinde yeni bitkilendirme çalışması yapılıyor. Parkımız gündüz olduğu kadar gece aydınlatması ve suni göletindeki ışık oyunlarıyla vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayacak. Halkımızın son derece ferah bir ortamda keyifle vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği, spor ve çeşitli etkinliklerde bir araya gelebileceği bu park sadece Karaman’ın değil bölgemizin en güzel sosyal ve yeşil alan projesi olacak. Karamanımıza hayırlı olsun” dedi.




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