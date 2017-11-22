Başkan Çalışkan: “Karaman olarak yerli otomobile biz de talibiz”

Karaman Belediyesinin yatırımlarını değerlendirmek üzere ulusal ve yerel basın temsilcileri ile Encümen Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Belediye Başkanı Çalışkan, Karaman olarak birçok şehir gibi yerli otomobile talip olduklarını ifade etti. Başkan Çalışkan, konuşmasında, “Karaman olarak bu fabrikaya talibiz. Bizim bir sanayi kültürümüz var ve sanayici bir şehiriz. Türkiye’nin ekonomik işlem hacmi bakımından ise ilk 15’in içerisindeyiz. Organize sanayi büyüklüğü bakımından da ilk 4’ün içerisinde olan bir il olarak yerli otomobile talibiz. Hem de canı gönülden talibiz. Geçtiğimiz aylarda hava alanımızın ihalesi tamamlandı. Karaman-Konya hızlı teren hattı bitme aşamasına geldi. Yapılan bu hızlı trenle sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığı da yapılacak. Bu hattın Karaman’dan sonra Mersin’e uzanan bölümünün de ihalesi yapıldı. Lojistik Merkezi’nin ihalesi yapıldı. Serbest bölgemiz imza için Bakanlar Kurulu’na geldi. 2. Organize Sanayi’nin yer tespiti yapıldı. Mevcut 1. Organize Sanayi Bölgesi ise 7 milyondan 11 milyon metre kareye çıktı. Teşvik kapsamında da önemli bir noktadadır. Şu anda baktığınız zaman bu kadar veriye sahip Türkiye’de ender illerden bir tanesi Karaman’dır. Karaman olarak da buna talibiz. Aynı zamanda Konya da bizim partner komşu ilimiz. Otomotiv sektörünün yan sanayisinin belli bir kısmı da orada var. Onları da Karaman’a davet ederek, Karaman’da çok daha güzel bu hizmeti gerçekleştireceğimizi inanıyoruz” diye konuştu.