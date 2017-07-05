Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılan toplantında konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman’ın, son yıllarda gerek kamu gerekse belediye yatırımları ile en parlak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Karaman Havaalanı yapım ihalesinin bu yılın Ağustos-Eylül ayı gibi yapılacağını ifade eden Çalışkan, "Karaman Havaalanı bulunduğu konum itibari ile yaklaşık 1 milyonluk bir nüfusa hizmet verebilecek. Bu komşu il ve ilçelerimize de büyük katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan Beye, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Karaman halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman Belediyesinin büyük projelerde lokomotif görevi yaptığını belirten Çalışkan, "Karaman için büyük avantaj sağlayacak olan Lojistik Merkezi, Teknokent, 2. Organize Sanayi Bölgesi gibi projelerde de önemli adımlar atıyoruz. Şehir ekonomisi için hayati öneme sahip bu projeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Belediyemiz Karaman’da gerçekleştirilen bütün kamu yatırımlarında lokomotif görevini üstlenmiş durumdadır. Yeni Şehir Stadyumu Projesinde yapım ihalesi gerçekleşti. Yer teslimi yapıldı. Bu yıl şu ana kadar yapım ihalesi gerçekleşen tek stadyum projesi Karaman’dakidir. Yaklaşık değeri KDV dahil 100 milyon lira bütçeli bu dev projede, alışveriş merkezleri, antrenman sahaları bulunacak. İnşallah çalışmalar en kısa süre içerisinde başlayacak" şeklinde konuştu.