Başkan Çalışkan, kurtardığı çocuğu hastanede ziyaret etti

Hastanenin yoğun bakım ünitesi önünde çocuğun yakınları ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ertuğrul Çalışkan, çocuğun son durumu hakkında da hastane yetkililerinden bilgiler aldı. Hastane çıkışında İHA’ya açıklamada bulunan Başkan Ertuğrul Çalışkan, “Çocuğu kurtardığımızda kalbi durmuş ve nefes almıyordu. Sağlık ekibi elinden geleni yaparak çocuğu hayata döndürdü. Sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şuanda çocuk uyutuluyor. İnşallah hayata dönmüş olacak” dedi.

“Hayat her şeyden önemlidir”

Yaşanan o anları da anlatan Çalışkan, "Hiç çekinmeden her vatandaşın yapacağı gibi havuza girip o genci 2,5 metre derinden çıkarttım" derken, çocuğun hayata dönmesi üzerine gözyaşlarına boğulan Çalışkan, “Hayat her şeyden çok önemlidir. Bu gençler bizim geleceğimizdir. Her kim olursa olsun, o ana kelimeler anlatmaya yetmiyor” şeklinde konuştu. Boğulan gencin ailesi ve arkadaşlarının da hastane önünde bekleyişleri devam ediyor.