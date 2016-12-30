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30 Aralık 2016 15:15

Başkan Çalışkan, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Başkan Çalışkan, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

30 Aralık 2016 15:15

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, karla mücadele konusunda mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Abdullah Bağırgan, Hacı Osman Ünüvar, Duran Kabaağaç ve mahalle muhtarları katıldı. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Hepimizin bildiği üzere Karaman son 66 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Resmi ölçümlere göre metrekareye 320 kilo gram kar düşmüştür. Belediye olarak şehrimizde 110 milyon metrekarelik bir alanda çalışma yürütüyoruz. Ortalama 95 santimi bulan bir kar kalınlığı oluştu. Bu bazı yerlerde 1 metreyi geçti. Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına kontak kapatmadan çalıştık. Önceliği ana arterlere verdik. Kar yağışının durması ile birlikte ekiplerimizi ara sokaklara soktuk. Mahalle muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın çalışmalarımız karşısında gösterdikleri sabır ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar belediyenin kar çalışmalarında göstermiş olduğu üstün gayretten dolayı memnun olduklarını, bazı aksaklıkların haricinde mahallelerde büyük bir sorunun bulunmadığını ve çalışmalardan dolayı Karaman Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
Başkan Çalışkan, bulundukları mahallelerde muhtarlara da büyük sorumluluk düştüğü ifade ederek, “Karla mücadele siz muhtarlarımızı da bir mesai arkadaşımız gibi gördüğümüz için sizlerde mahallelerinizde çalışmalarımızı yakından takip edebileceksiniz. Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu destek gereği, milletimize hizmet yolunda almış olduğumuz sorumluluğun bilinciyle görevimizi en iyi şekilde yerine getirmekteyiz" diye konuştu.



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