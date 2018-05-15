Başkan Çalışkan, TOKİ’nin yol ve toplu ulaşım sorununa el attı

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan beraberindeki Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan, Fen İşleri Müdürü Mustafa Lütfi Cicibıyık ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mevlüt Çardak ile birlikte Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkiinde TOKİ tarafından yapılan Emekli ve İşçi konutlarının yol bağlantıları ve ulaşım sorununu inceleyerek bilgiler aldı.

Karaman Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Kırbağı mevkiine inşa edilen Emekli ve İşçi konutlarının tüm sosyal donatılarıyla birlikte muazzam bir yaşam merkezi haline geldiğini söyleyen Çalışkan, “Dördüncü TOKİ olarak nitelendirdiğimiz Emekli ve İşçi konutları, burada yaşayacak olan vatandaşlarımız için her yönüyle tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yapıldı. Geçtiğimiz günlerde TOKİ bu konutlara oturacak olan vatandaşlarımıza dairelerinin anahtar teslimlerini yapmaya başladı. Burası yeni bir yaşam merkezi olduğu için elbette ufak tefek sıkıntılar var. TOKİ konutlarının toplu ulaşım ve yol sorununu vatandaşlarımız gibi bizler de çok iyi biliyoruz. Biz de en kısa sürede belediye olarak buradaki sorunları çözeceğiz” dedi.

TOKİ konutlarına taşınan bazı vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Çalışkan, Fen İşleri Müdürlüğüne talimat vererek TOKİ’ye gelen bağlantı yollarının en azından tüm eksikliklerin giderilinceye kadar soğuk asfalt yapılmasını ve toplu ulaşım sorununun da birkaç gün içerisinde halledileceğini belirtti.