Başkan Çalışkan, yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, TOKİ İşçi Konutları ve Üniversite Mahallesindeki okullar bölgesi arasında yapımı devam eden 15 bin kişilik stadyum inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Stadyum inşaatında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ve tribünlerin artık şekillenmeye başladığını söyleyen Çalışkan, “Karamanımız için son derece önemli olan büyük bir proje daha hızla yükseliyor. Yeni şehir stadyumu inşallah 2019 yılı içerisinde hizmete girmiş olacak. Şehrimiz 15 bin kişilik son derece modern, fonksiyonel ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarında bir stadyuma kavuşuyor. 57 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadyum içerisinde futbol sahasının yanı sıra, bireysel sporların yapılabileceği salonlar, antrenman sahaları, alış-veriş merkezleri, toplantı ve seminerlerin yapılabileceği salonlar bulunacak. Bu modern stadın ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza Karaman halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.