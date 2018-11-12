Başkan Samur: “50 yılda yapılacak işi 9 yılda yaptık”

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur, ilçeye 50 yılda yapılacak olan hizmeti 9.5 yılda yaptıklarını söyledi.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, belediye olarak 2018 yılında ilçeye yaptıkları hizmetleri değerlendirmek üzere polisevinde bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Samur toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz 2009'den beri Sarıveliler'de belediye başkanlığı görevini icra ediyoruz. Tabi belediye başkanlığı makamı vakit geçirme yeri değil, seçilmekten ibaret bir görev hiç değil. Belediye başkanlığı bir heyecanı, duruşu ve kararlılığı gerektiriyor. Dolayısıyla sadece seçilmek yetmiyor. 50 yılda yapılacak işi biz 9,5 yılda gerçekleştirdik. Bu çalışmalara bağlı olarak Sarıveliler'de sadece belediyenin yaptığı işleri değil, gelir getirecek projelere de imza attık. Sarıveliler'de iki tane tekstil atölyesinin açılmasına vesile olduk. İller Bankasından kredi kullanarak eski belediye binasının bulunduğu alana bir bina yaptık. 34 daire ve 5 dükkandan oluşuyor. Tekstil atölyesinde 140 kişi çalışıyor. Belediye başkanlığı ateşten bir gömlektir. Belediyemizin ise İller Bankasının gelirinden başka geliri yok. Bu gelirle de yatırım yapmak zor. Bu nedenle belediyemize ek gelir getirebilecek projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Günümüzde her şey istatistik üzerinde kurulu olduğu için son aylarda ülke genelinde döviz hareketleri tüm toplumun katmanlarını olduğu gibi bizi de etkiledi. Ancak belediye başkanlığı makamı risk alınması gereken bir makam. Her yaptığınız işten pozitif sonuçlar alacaksınız diye bir durum yok. Olumsuzluktan da etkileneceğiz. Önemli olan sorundan en az zararla çıkmaktır” dedi.

Başkan Samur, “Sarıveliler için daha çok projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi güneş enerjisi santralidir. Teminatla ilgili bir sorun var, bu aşıldığında hemen işe koyulacağız. Bu santral 4 yılda kendini amorti ediyor ve 25 yıl ömrü var. Bu anlamda belediye katkı sağlayacak işler yapılması gerekir. Katkı olursa belediyenin hizmetleri büyüyerek devam eder. 2019 seçimleri inşallah bizim için hayırlı olur. Şu an iktidar partisinin belediye başkan aday adayıyım” diye konuştu.