Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 01:35

Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

Karaman’da bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole takla atması sonucu, 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

23 Ağustos 2018 01:35


Kaza, saat 21.00 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram ziyaretinden dönen Bünyamin Özköylü (34) yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan Tuğba Özköylü (25), Rukiye Ö. (15), Sudenaz Ç. (12), Huriye Melek Ö. (11) ve 3 yaşındaki Ali Berkay Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan sürücü Bünyamin Özköylü ile 8.5 aylık hamile olan Tuğba Özköylü, Konya’ya sevk edildi. Bu arada ailenin Konya’nın Çumra ilçesinden Karaman’daki yakınlarının yanına bayram ziyaretine geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç