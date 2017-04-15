Belediye Başkanı Çalışkan’dan Kutlu Doğum Haftası mesajı

Çalışkan mesajında, insanlığın mutluluğunu esas alan İslam’ın evrensel ve çağlar üstü mesajını bize ulaştıran Hazreti Muhammed’in kutlu doğumunu idrak ettiklerini belirtti.

Onun bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bütün insanlık için örnek bir şahsiyet olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i daha iyi tanıdıkça ve anladıkça, inanıyorum ki mesajının mahiyeti de doğru anlamıyla çok daha güçlü bir şekilde dünyamızda karşılık bulacaktır. Şiddet, nefret, terör ve bencilliğin küreselleştiği, adalet içinde kardeşçe paylaşma, barış içinde bir arada yaşama özlemlerinin her zamankinden daha fazla öne çıktığı günümüzde, onu doğru anlamak büyük önem taşımaktadır" dedi.