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26 Haziran 2017 13:14

Belediyenin bayramlaşma programına yoğun ilgi

Karaman Belediyesinde bayramlaşma bayramın ilk günü Türk Dili Parkındaki Gönül Gözü Engelli ve Emekli Dinlenme Evinde yapıldı.

Belediyenin bayramlaşma programına yoğun ilgi

26 Haziran 2017 13:14


25 Haziran 2017 Pazar günü düzenlenen programa yoğun katılım olurken bayramlaşmaya; TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, önceki dönem milletvekili Mevlüt Akgün, belde belediye başkanları, daire müdürleri, AK Parti Teşkilatı, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker ve AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü ile birlikte bayramlaşma programına katılan tüm vatandaşların bayramını kutlayarak sohbet etti. Bayramın; birlik, beraberlik, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Başkan Çalışkan, bayramlaşma törenine katılan herkese teşekkür ederek tüm Karaman halkının Ramazan Bayramını kutladı.




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