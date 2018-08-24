Bıçaklanan iki kardeş kanlar içinde yerde kaldı

Kanlar içine yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. (22) ve Furkan K. (20) kardeşler ile önceden husumetli olduğu iddia edilen A.S. ve Ş.B. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökhan ve Furkan K. kardeşler bıçaklanarak yaralandı. Sol göğüs ve kalçasından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Gökhan K. bir iş yerine sığınırken, kardeşi Furkan K. de kaldırım üzerinde yardım bekledi. Aldıkları bıçak darbeleri ile kan kaybeden kardeşlerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar kanayan bölgeye havluyla tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. İki kardeş olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgada iki kardeşi bıçakladıkları ileri sürülen 2 şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu, Furkan K’nin ise askerden izine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.