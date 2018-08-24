Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 10:05

Bıçaklanan iki kardeş kanlar içinde yerde kaldı

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı.

Bıçaklanan iki kardeş kanlar içinde yerde kaldı

24 Ağustos 2018 10:05

Kanlar içine yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.


Olay, saat 23.00 sıralarında Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. (22) ve Furkan K. (20) kardeşler ile önceden husumetli olduğu iddia edilen A.S. ve Ş.B. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökhan ve Furkan K. kardeşler bıçaklanarak yaralandı. Sol göğüs ve kalçasından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Gökhan K. bir iş yerine sığınırken, kardeşi Furkan K. de kaldırım üzerinde yardım bekledi. Aldıkları bıçak darbeleri ile kan kaybeden kardeşlerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar kanayan bölgeye havluyla tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. İki kardeş olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kavgada iki kardeşi bıçakladıkları ileri sürülen 2 şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu, Furkan K’nin ise askerden izine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç