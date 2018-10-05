Bisikletli yaşlı adam, dolmuş şoförü tarafından darp edildi

Karaman'da bisikletli bir yaşlı adam, tartıştığı dolmuş şoförü tarafından darp edilerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İmaret Mahallesi Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Adem B. (58), henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen dolmuş şoförü ile tartışmaya başladı. Seyir halindeyken devam eden tartışma, dolmuş şoförünün az ileride bisikletli yaşlı adamın önünü kesmesiyle devam etti. Dolmuştan inen sürücü, yaşlı adamı durdurup darp ettikten sonra yoluna devam etti. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam olduğu yere yığıldı. Yere yığılan yaşlı adamın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Ağzı ve burnu kanayan yaşlı adam daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamla dolmuş şoförünün seyir halindeyken aralarında yaşanan tartışma ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis, yaşlı adamı darp ederek olay yerinden ayrılan dolmuşun sürüşünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.