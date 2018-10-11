Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Karaman'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürülürken bodrumda bulunan malzemelerin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saat 20.45 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1348. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, apartmanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki çocuklar durumu site kapıcısı İlhami Eğilmez'e bildirdi. Kapıcı Eğilmez'de durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yoğun dumana maruz kalabilecek katlardaki vatandaşları da dışarı çıkardı. Yangını büyümeden söndürmek için bodrum kata inen kapıcı Eğilmez'in ise eli yüzü is oldu. İtfaiye kısa süren çalışması sonucu yangın büyümeden söndürülürken, apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.