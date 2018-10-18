Boşanma davası çıkışında aile kavgası: 5 yaralı

Karaman'da boşanma davası sonrası adliye çıkışındaki kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ayrılık aşamasındaki İ.Y. (38) ve H.Y. (37), Karaman Adliyesinde boşanma davalarının duruşmasına katıldı. Duruşma sonunda İ.Y. eşinin adliyeye geldiği otomobilin elektrik kablolarını kesti. Kabloların kesildiğini gören H.Y. ile İ.Y. arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavgada çift ile oğlu E.Y. (17), kızı K.Y. (15) ve H.Y.'nin annesi Z.A. (65) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.