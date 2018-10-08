Büfeye giren maskeli hırsızın ilk işi kameraların yönünü çevirmek oldu

Karaman'da girdikleri büfeden sigara ve para çalan maskeli 3 hırsız, polisin operasyonuyla yakalandı. Büfeye giren maskeli hırsızın kameraların yönünü çevirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Hamidiye Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu karşısında bulunan büfede meydana geldi. Edinile bilgiye göre, büfeye sabaha karşı saat 05.00 sıralarında gelen maskeli hırsızlar, önce etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını anlayan hırsızlardan birisi büfenin penceresini tornavida ile açarak içeri girdi. İçeriye rahat tavırlarla giren hırsız, ilk olarak kendisini çeken güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra hırsızlar, kasada bulunan bir miktar bozuk para ile sigaraları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı sabah saatlerinde işyerini açmaya gelen büfe sahibi tarafından fark edildi. İşyeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine iş yerine gelen polis, hırsızlığı gerçekleştirenleri tespit edebilmek için kamera kayıtlarını aldı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri belirlenen üç hırsız, çaldıkları sigara ve paralarla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.