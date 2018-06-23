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23 Haziran 2018 01:36

Buray, Karamanlı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da sahne alan ünlü pop şarkıcısı Buray, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Buray, Karamanlı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

23 Haziran 2018 01:36


Konser alanını dolduran binlerce Karamanlı genç Buray’a şarkılarında eşlik etti. Karaman Belediyesi tarafından Gençlik Konserleri kapsamında düzenlenen Buray konseri yoğun ilgi gördü. Özellikle söylediği romantik aşk şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren, popüler şarkıcı Buray, Karamanlı hayranları ile buluşarak onlara unutulmaz bir gece yaşattı. Karaman Kalesi yanında bulunan eski hastane bahçesinde gerçekleştirilen konsere gençler çoğunlukta olmak üzere tüm Karamanlılar ilgi gösterirken, sempatik tavırları ile Karamanlıların kalbini kazanan genç sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Erken saatlerden itibaren konser alanını dolduran gençler Buray ile birlikte şarkı söyleyerek hem stres attı, hem de doyasıya eğlendi.


Konsere verilen arada kısa bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, konseri izlemeye gelenlere teşekkür ederek, Karaman Belediyesi olarak Gençlik Konserleri adı altında ilkini düzenledikleri bu konserin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.




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