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19 Mayıs 2018 11:13

Çocuk hastalar, sanal gerçeklik gözlüğü ile tedavi ediliyor

Karaman Devlet Hastanesinde hayata geçirilen sanal gerçeklik gözlüğü uygulaması sayesinde çocuklardan kan alınırken ya da çocuklar sünnet olurken yapılanlardan haberi olmadan tedavi ediliyor.

Çocuk hastalar, sanal gerçeklik gözlüğü ile tedavi ediliyor

19 Mayıs 2018 11:13


Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, çocuk hastaların kendileri için oldukça özel hastalar olduğunu söyledi. Çocukların hastane korku ve endişelerini yenmek, hastaneden mutlu ve sağlıklı ayrılmalarını sağlamak, hastanede geçirdikleri zamanı mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmek istediklerini ifade eden Açıkgöz, "Hastanemizde çocuklara yönelik fiziksel alan ve duvar kapı giydirmeleriyle başlatmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Çocukların hastane kaygı ve korkularını en aza indirebilmek için sağlık personellerimizin tıbbi süreçleri yönetmelerinin yanı sıra tüm teknolojik gelişmeleri de dahil etmekteyiz. Sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuk kan alma ünitemizde ve lokal sünnetlerimizde çocukların dikkatini çekecek çizgi filmler, animasyon filmlerle çocukların hastane korkusunu yenmesi, yapılacak girişimlere ve müdahalelere daha kolay izin vermesi ile gerek sağlık profesyonellerimizin gerekse ailenin rahat etmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Uygulama sayesinde sünnetler daha konforlu oluyor”


Çocuk Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal, bu uygulama ile sünnetlerin daha konforlu olduğunu söyledi. Sünnet sırasında hem ailenin hem de kendilerinin rahat hareket ettiğini ifade eden Uysal, "Bu yöntem sayesinde sünnette hem işlerimizi hızlandırıyor, hem de zaman olarak daha çok hastaya ulaşabiliyoruz. Hem kendimizi hem de aileyi vicdanen ve moralman daha iyi hissettik" diye konuştu.


Sünnet olan 7 yaşındaki Alperen Toptaş, hiçbir acı hissetmediğini söyleyerek, “Sünnet olduğumun farkında bile değilim" dedi.


Alperen Toptaş’ın dedesi Yahya Toptaş da uygulama için teşekkür ederek, "Ne biz mağdur olduk, ne de çocuğumuz. Çocuğumuzun konuşarak, isteyerek sünnet olması çok güzel" şeklinde konuştu.




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