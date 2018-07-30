Çöp kamyonu ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı: 1 yaralı

Kazada çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi çevre yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman Belediyesine ait Mustafa T. yönetimindeki 70 BF 184 plakalı çöp kamyonu, kavşakta Nejat B. (65) idaresindeki 70 FU 830 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çöp kamyonu 100 metre ileride refüjü atladıktan sonra yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen çöp kamyonu nedeniyle trafik akışı Karaman’dan Mersin istikametine gidiş yönü bir süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.