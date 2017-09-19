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19 Eylül 2017 16:08

Damla projesi gönüllüleri Karaman’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Damla Projesi" kapsamında, Karaman’a gelen 1’i yabancı uyruklu 20 üniversiteli genç çeşitli etkinlikler yaptı.

Damla projesi gönüllüleri Karaman’da

19 Eylül 2017 16:08


Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’Damla Projesi’ ile üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Bu çerçevede birçok ilden üniversitelerinde okuyan 20 bayan öğrenciden oluşan gönüllü grubu Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliklere katıldı. Karaman Devlet Hastanesi Çocuk Bölümüne yapılan ziyaret ile başlayan Damla Projesi faaliyetleri, şehitlik ziyareti ile tarihi ve kültürel mekanlara yapılan ziyaretler ile devam etti. Devlet hastanesine yapılan ziyarette çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, çocuklara çeşitli hediyeler vererek tebessümünde aslında bir ilaç olduğunun mesajını verdi. Hastane ziyaretinin ardından gönüllüler tarafından Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığına ziyaret düzenlendi. Şehitlikte düzenlenen programda şehitlerin ruhuna Yasin-i Şerif okuyan gönüllüler, şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktı. Program, Şehit Oğuzhan Küçük ve Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın ailesine yapılan ziyaretle sona erdi.



“Damla projesi ile gönüllere dokunuyoruz”


Projenin Karaman’da 16-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Proje Koordinatörleri Merve Melda Kaynak, “Bizler 20 gönüllümüzle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeyi Karaman’da gerçekleştiriyoruz. Genel olarak, Huzur evi ziyaretleri, köy okulu ziyaretleri, hastane ziyaretleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon ziyaretleri gibi ziyaretler yapıyoruz. Burada çocuklarımızın ve yaşlılarımızın gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Kısa bir zamanda olsa onlarla vakit geçirerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek güzel bir duygu. İki gündür Karaman’dayız. Karaman halkı çok sıcakkanlı ve bizleri de samimi bir şekilde karşıladılar. Farklı illerden gelen üniversiteli arkadaşlarımızda burada bulunmaktan dolayı gerçek anlamda mutlu oldular. Burada kaldığımız süre içerisinde Karaman’ın tarihi ve kültürel yerlerini de gezerek burayı yöresel anlamda da tanımak istiyoruz” diye konuştu.


Proje kapsamında çok yararlı etkinliklere imza atıldığını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen’de, ”20 üniversiteli genç kızımızla birlikte ilimizde birçok yere ziyaret gerçekleştirdik. Damla Projesi ile herkes mutlu olsun, iyilik kavramını insanlar tamamen yaşasın istiyoruz. Amacımız, bakanlığımızın destekleri ile ilimizi daha iyi tanıtmak ve gençlerimize sosyal imkanlar sağlamak” dedi.




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