Dolarını bozduranı havaalanına ücretsiz götürecekler

Kampanya kapsamında, 2 bin 500 dolar bozdurup makbuzu Gar Taksi esnafına gösteren vatandaşlar, Konya Havaalanına kadar ücretsiz seyahat edebilecek. Kampanyayı ülke ve millet adına başlattıklarını ifade eden Gar Taksi Esnafı Mustafa Çimen, "Ülkemizin ve milletimizin kalkınması için dolara karşı böyle bir kampanya başlattık. 2 bin 500 dolar bozdurup makbuzu bize getirene Konya Havaalanına ücretsiz bir şekilde yolculuk sağlayacağız. Buradaki taksici esnaf arkadaşlarımla beraber böyle bir kampanya başlatma kararı aldık. Karaman’daki diğer esnaf arkadaşlarımızın da böyle bir kampanyaya katkı sağlamalarını dilerim. Gurbetçilerimizin illaki bu konuda daha duyarlı olacaklarını düşünüyorum. Mevzu bahis vatan millet. Elimizden ne geliyorsa biz Karaman esnafı olarak vatanımız, milletimiz için her zaman canla, başla canı gönülden elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.