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06 Temmuz 2017 13:04

Dört kez takla atan otomobilden burnu dahi kanamadan çıktı

Karaman’da dört kez takla atan otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Dört kez takla atan otomobilden burnu dahi kanamadan çıktı

06 Temmuz 2017 13:04


Kaza, Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Veysel Öz‘ün kullandığı 33 ZN 094 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu düz yolda kontrolden çıktı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre dört takla attığı öne sürülen otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan dışarı çıktı. Vatandaşlar sürücünün yaralı olabileceğini düşünerek sağlık ekibi ile polise ihbarda bulundu. Sürücünün olay yerine gelen sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine görevliler ayrıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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