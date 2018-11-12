Emniyetten Başkan Çalışkan'a teşekkür ziyareti

Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Polis Radyosuna yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Bayraktar, Karamanlıları 107.2 frekansından yayın yapan Polis Radyosunu dinlemeye davet ederken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çalışkan yaptığı konuşmada; Polis Radyosunun kentin sosyo-kültürel hayatına destek olma ve kamu spotu gibi yayınlarla Karaman'ın gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek, Karaman Belediyesinin toplum yararına ilgili konularda her zaman destek olacağını söyledi.

Ziyaret esnasında İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a nostaljik radyo hediye etti.