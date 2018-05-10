Ermenek Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çeçen yaptı. Hayattaki öğrenme olgusunun sürekli olarak devam ettiğini hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Çeçen, “Öğrencilerimiz hayatlarının bir merhalesini bugün bitirmiş bulunuyorlar. Bu merhale hayatın bir dönüm noktasıdır ancak öğrencilerimizin mesleğe atılırken bir üst öğrenimi daha bitirmelerinin kendilerine faydalı olacağı kanaatindeyim. Öğrencilerimizin göstermiş oldukları başarı ve ailelerinin fedakârlıkları için kendilerine, aynı zamanda buradaki bütün mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Şimdi kendi ayaklarımız üzerinde durma zamanı”

KMÜ Ermenek MYO Öğrenci Temsilcisi Murat Yiğitbaşı ise bir konuşma yaparak öğrenci arkadaşlarının isteklerini yöneticilere iletebilmek ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerini daha faydalı hale getirebilmek amacıyla Öğrenci Temsilcisi görevini üstlendiğini belirterek, “Buraya ilk geldiğimde ailemden ayrılacağım için çok üzülmüştüm. Ancak geçen zaman içinde endişelerim yerini sıcacık bir aile ortamına bıraktı. Şimdi kendi ayaklarımız üzerinde durma zamanı. Kendi irademizle her şeyi başaralım ve hayatın farkına varalım” dedi.

“Rabbime hamdolsun ki sabır, azim ve gayretimi böyle bir başarı ile mükafatlandırdı”

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket takdimleri ile devam etti. Okul Birincisi Yunus Erdem, isminin yazılı olduğu plakayı mezuniyet kütüğüne çakmasının ardından yaptığı konuşmada, “Doğup büyüdüğümüz andan itibaren çevremizdeki olayları okumaya ve akıl yürütmeye başlıyoruz. Bugün, yetiştirilip bugünlere gelmemizde emeği geçen ailelerimizin haklı gururunu görüyoruz. Rabbime hamdolsun ki sabır, azim ve gayretimi böyle bir başarı ile mükâfatlandırdı. Anneme ve babama bu gururu yaşatmanın sevincini anlatamam. Bana destek olan herkese teşekkür ediyor, bütün arkadaşlarıma bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül’den teşekkür ve müjde

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise konuşmasına inşaatına aynı gün başlanan Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yapılmasında büyük bir özveri gösteren Ermenekli İşadamı Hasan Kalan’a teşekkür ederek başladı. Rektör Akgül, konuşmasının devamında, KMÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı olarak açılan Rekreasyon Bölümünün Ermenek’te önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci alımına başlayacağı müjdesini verdi.

“Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmak ve elimizden geleni yapmak zorundayız”

Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün buradan mezun olan yaklaşık 200 öğrencimizin her biri vatanımız için ayrı bir kazanç, milletimiz için büyük bir değerdir. Onların eğitimleri ve faydalı birer birey olarak topluma karışmaları en başta kendileri, aileleri ve bizlerin olduğu kadar, tüm toplumun da sorumluluğudur. Büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bizler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak, evlatlarımızı eğitim-öğretim, bilim, kültür ve ahlak yönünden ülkemize ve insanlığa en üst düzeyde yararlı olacak şekilde yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik.”

“Öğrenmeye, eğitime, gelişim ve yenilenmeye daima açık olun”

Rektör Akgül konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek, “Öncelikle başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Ancak şunu unutmayın ki hayat karşısında öğrenme ve yeni kazanımlar elde etme süreciniz hiçbir zaman bitmeyecek. Bu yüzden daima öğrenmeye, eğitime, gelişim ve yenilenmeye açık olun. Disiplinli çalışmayı hiçbir zaman elden bırakmayın. Umudunuzu ve iyi niyetinizi asla kaybetmeyin. Hepinize mutlu, huzurlu, sevinç ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyor; ailelerinize de selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül, konuşmasının ardından Ermenekli İşadamı Hasan Kalan’a plaket vererek teşekkür etti. Tören, ‘Türkçe Var Olmazsa’ isimli şiirin seslendirilmesinin ardından İMKB Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Törende; spor müsabakalarında başarılı olan sporculara madalyalarının verilmesinin ardından mezun öğrencilerin isimleri okunarak sahneye davet edildi ve öğrencilere diplomaları verildi.

Diploma töreninin ardından öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenekli İşadamı Hasan Kalan, Üniversite Senato Üyeleri, Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çeçen, ilçe protokolü, üniversite personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.