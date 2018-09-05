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05 Eylül 2018 17:06

Ermenek’te rekreasyon yönetimi bölümü açıldı

Önümüzdeki yıllarda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Turizm Yüksekokulunun altyapısını oluşturacak Rekreasyon Yönetimi Bölümü, daha ilk yılında yüzde 100 doluluk oranıyla öğrencilerin tercihi oldu.

Ermenek’te rekreasyon yönetimi bölümü açıldı

05 Eylül 2018 17:06


Eğitim-öğretim dönemine hızlı bir giriş yapan Rekreasyon Yönetimi Bölümü ile ilgili açıklamada bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesinde açtığımız Rekreasyon Yönetimi Bölümünün ilk yıldan dolmuş olması KMÜ ailesi için güzel bir gelişme. Öğrencilerimiz dört yıllık eğitim hayatlarını Ermenek yerleşkemizde sürdürecek. Hem Rekreasyon Yönetimi Bölümünü kazanan öğrencilerimize hem de diğer bölüm ve programlardaki öğrencilerimize aramıza hoşgeldiniz diyor, üniversitemizde eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.




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