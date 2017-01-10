Ermenek’teki yangında baba ile iki kızının cesedine ulaşılamadı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybettikleri düşünülen baba ve iki kızının cesedine evin çökmesi nedeniyle hala ulaşılamadı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Gül Pazarı Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap evde çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sağlam’a (45) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bu sırada kendisini dışarı atmayı başaran baba Kemal Sağlam, evde bulunan kızlarını kurtarmak için alevlerin arasında tekrar eve girdi. Alevlere daha fazla dayanamayan evin toprak ve ahşaptan olan çatısının çökmesi sonucu baba ve kızları evde mahsur kaldı. İtfaiyenin 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, baba ve iki kızının cansız bedenine ulaşılamadı. Ekipler tamamen çöken evin enkazında baba Kemal Sağlam ile kızları Ebru (8) ve Zeynep Sağlam’ın (19) cesedini bulmak için enkaz kaldırma çalışmasını sürdürüyor.