Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, öğle saatlerinde Fenari Mahallesi 303. Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evin birinci katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Afganistanlı ailenin kaldığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu bitişiğinde bulunan diğer eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken evin yıkılacağı bildirdi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.