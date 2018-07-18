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18 Temmuz 2018 17:41

FETÖ’den aranan emniyet müdür yardımcısı tutuklandı

Karaman’da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında uzun süredir arandıktan sonra yakalanan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı.

FETÖ’den aranan emniyet müdür yardımcısı tutuklandı

18 Temmuz 2018 17:41


Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski Karaman Emniyet Müdür Yardımcısı S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin Ankara’da olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alındıktan sonra Karaman’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.


S.K’nın, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra meslekten ihraç edildiği ve yaklaşık 2 yıldır arandığı öğrenildi.




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