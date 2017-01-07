Filmleri aratmayan sahne

Karaman’da bir esnafın çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Molla Fenari Caddesi üzerinden hazır giyim dükkanı bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen esnaf, işyerinin önünde durduğu sırada, çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğünü fark ederek can havli ile işyerine atlayarak kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Esnafın, kar kütlesinin altında kalmaktan atlayarak kurtulması ise güvenlik kamerasına yansırken, film sahnesini de aratmadı.