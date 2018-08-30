Genç anne, 8 aylık bebeği kucağında toprağa verildi

25 yaşındaki genç anne ameliyatla karnından alınan bebeği kucağında defnedildi.

Önceki gün tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edilen Tuğba Özköylü (25), Konya’nın Çumra ilçesindeki evine geldi. Evine geldikten yarım saat sonra fenalaşan Özköylü, çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hamile kadın yolda yaşamını yitirdi. Doktorlar anne karnındaki bebeği kurtarabilmek için anneyi hemen ameliyata aldı, ancak bebek de kurtarılamadı.

Anne, bebeği kucağında defnedildi

Yakınları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan anne ile bebeğinin cenazesini yapılan otopsinin ardından teslim aldı. Konya’nın Çumra ilçesine getirilen cenazeler, öğle namazını müteakip Ulu Camii’de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Merkez Musalla Mezarlığında defnedildi. Bebeğin annesinin kucağında toprağa verilmesi ise yakınlarının üzüntüsünü bir kat daha arttırdı.

Yaralı koca, kendi gibi yaralı olan eşini hastanede ziyaret etmiş

Kazada sonra karı-koca Konya’da ayrı hastanelerde tedavi görüyordu. Kazada sol kolu kırılan Bünyamin Özköylü, hasta yatağından kalkarak durumunu merak ettiği hamile eşini görmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti. Burada bir süre eşiyle görüşen Bünyamin Özköylü, daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf karesinde çiftin birbirlerinin gözlerinin içine bakması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada gözü yaşlı koca Bünyamin Özköylü’nün eşinin ölümünde ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kazanın geçmişi

Kaza, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü saat 21.00 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 10. kilometresinde meydana gelmişti. Bayram ziyaretinden dönen Bünyamin Özköylü (34) yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan 8 aylık hamile eşi Tuğba Özköylü, çocukları 3 yaşındaki Ali Berkay ile ilk eşinden olan çocukları Rukiye (15), Sudenaz (12) ve Huriye Melek (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan sürücü Bünyamin Özköylü ile hamile eşi Tuğba Özköylü, Konya’da farklı hastanelere sevk edilmişti.