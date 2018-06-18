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18 Haziran 2018 14:28

Genç öğretim üyesi otobüs kazasında hayatını kaybetti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Yaldız, dün akşam meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybetti.

Genç öğretim üyesi otobüs kazasında hayatını kaybetti

18 Haziran 2018 14:28


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, otobüs kazasında yaşamını yitiren Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Yaldız (31) için taziye mesajı yayımladı. Rektör Akgül mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Dün akşam Mersin’den Karaman istikametine doğru hareket etmekte olan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu elim bir kaza gerçekleşmiş olup Sertavul mevkiinde gerçekleşen kaza neticesinde içerisinde üniversitemiz personeli Doktor Öğretim Üyesi Hatice Yaldız’ın da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirirken, 47 kişi de yaralanmıştır. Bayram tatili dönüşünde yaşanan ve büyük bir üzüntü içinde öğrendiğimiz bu kaza neticesinde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm KMÜ ailesine başsağlığı diliyorum.”




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