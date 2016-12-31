Gençlik Merkezi üyelerinden aç kuşlara yem

Karaman’da Gençlik Merkezi üyeleri, “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında kar nedeniyle aç kalan kuşlar için parklardaki ağaçlara yem bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençleri iyilik yapmaya teşvik etmek ve iyilik yapmayı alışkanlık haline getirebilmek amacıyla uygulamaya başlattığı, ’’Gençlerin İyilik Ağacı’’ projesi Karaman’da devam ediyor. Gençlik Merkezi’nin sosyal sorumluluk projelerinde aktif bir şekilde yer alan gönüllü gençler, kış koşullarında kuşların aç kalmaması için hazırladıkları kuş yemliklerini Yılmaz Babaoğlu Parkı’ndaki ağaçlara asarak çevre dostu bir projeyi hayata geçirdi. Soğuk ve yağışlı havanın hayvanları da olumsuz etkilediğini belirten gönüllü gençler, “Soğuk kış aylarında dışarda kalan hayvanlarımız için çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca Karaman halkımızdan evlerinde biriken yiyecekleri müsait alanlara bırakmalarını istiyoruz. Çünkü yoğun kar yağışı nedeniyle barınak ve yiyecek bulamayan hayvanlar zor durumdalar. Bizlerde bu konuda Gençlik Merkezimizin ’’Gençlerin İyilik Ağacı’’ projesi kapsamında böyle bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandılar.



“Örnek bir çalışma”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında gençlerin örnek bir uygulamaya imza attığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, ”Gençlik merkezi üyesi gençlerimiz her projemizde aktif bir şekilde yer alarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Soğuk ve karlı geçen kış aylarında da kuşların aç kalmaması için ağaçlara yemlikler asarak güzel bir uygulamayı hayata geçirdiler. Gençlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimiz farklı alanlarda devam edecek” diye konuştu.