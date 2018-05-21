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21 Mayıs 2018 15:26

Girdiği menfezde mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

Karaman’da girdiği menfezde sıkışarak mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye kurtardı.

Girdiği menfezde mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

21 Mayıs 2018 15:26


Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi’ndeki Katı Atık Tesislerine giden yol üzerindeki menfezden köpek havlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, yaklaşık 3 gündür menfezde mahsur kalan köpeği yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, kurtardıkları köpeğe ilk olarak su verdi. Sol ön ayağı yaralı olan köpek, daha sonra tedavisi yapılmak üzere Karaman Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak barınağına götürüldü.




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