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05 Haziran 2018 17:05

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Karaman’da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti.

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

05 Haziran 2018 17:05


Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fevzi Ünüvar (45), 11 gün önce AK Parti Karaman İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezindeki polis noktasının önünde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan polis memuru Fevzi Ünüvar, yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Tedavi altına alınan Ünüvar, öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fevzi Ünüvar’ın hayatının kaybettiğinin duyulması üzerine Karaman’daki meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.


2 çocuk babası Fevzi Ünüvar’ın cenazesinin, yarın Konya Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek olan törenin ardından Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.




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